Dejan Milićević stao je na put nagađanjima kada je u pitanju kratko ošišana frizura Cece Ražnatović. Uprkos tome što kruži legenda da je pevačicu do glave ošišao suprug Željko Ražnatović Arkan , fotograf je otkrio da je ona doživela takozvano hemijsko šišanje.

- Oko te Cecine frizure kruži toliko teorija zareva. U to vreme, mnogo je bio moderan minival. Tada je bilo ludilo mozga da imaš prelomljenu "wet hair". Na tanak kvalitet kosice kada staviš minival ti jednostavno doživiš hemijsko šišanje - kaže Dejan.

Foto: Printskrin / You Tube

Cecina i Arkanova svadba Foto: Printskrin / You Tube

- Postoji teorija zavere, te ono te ovo. Ne, od minivala kosica se do te mere istanjila da je bilo najlepše da se ošiša. Ceci je stilistkinja Goga, koja takođe ceo život fura kratku kosu, rekla: "Daj, Ceci, ošišaj se skroz kratko!" I to je bio pun pogodak. Posle toga su sve žene dolazile kod Ljilje frizerke koja je u to vreme šišala Cecu i tražile tu frizuru - priča Milićević i nastavlja: