- Nisam nikada dozvolila da dobijem nepristojnu ponudu. Svima je jasno da ne pristajem na takvu vrstu ucena i da tako nešto neću tolerisati. Dovoljno sam luda i da se pobijem ukoliko se tako nešto dogodi i da o tome otvoreno pričam. Svako ko se na zloupotrebljavajući način služi položajem moći zaslužuje osudu i razotkrivanje. Ako si u poziciji da nekoj ženi daš ulogu, dobru pesmu, naslovnu stranu, a smatraš da ona to ne zaslužuje, postavlja se pitanje zbog čega joj onda tražiš pritivuslugu da bi joj to dao - započela je Goca i nastavila:

- S druge strane, zbog čega žena uopšte dozvoli sebi da se nađe u takvoj situaciji? Činjenica je da su muškarci zloupotrebljavali poziciju moći, i da to čine i dalje, ali je takođe činjenica da žene zloupotrebljavaju svoju s*ksualnost kako bi došle do nečega što im možda ne pripada. Spremna sam da ne budem poznata i uspešna ukoliko to mora da bude cena mog uspeha.