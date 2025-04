- Jednog novinara sam pitala da li ja njega ispitujem šta on radi u svom krevetu. To je nezahvalno pitanje koje ja ne postavljam ni ljudima iz svog okruženja. Naravno da smo hteli, pa nismo ludi, želimo dete.Retko ko zapravo ne želi dete od ljudi koji ih nemaju, samo jednostavno nije se namestilo. Oboje smo bili zdravi, sve je bilo super, ali nije htelo – ispričala je Katarina.

-To je, mislim, najneprijatnije pitanje koje možeš da pitaš nekog, neki bračni par. Ja sam se isključio na to pitanje. Bukvalno sam svaki put odgovarao isto i govorio „kad bude Bog dao“ – rekao je Ljuba, a onda je Katarina nakon konsultacije sa suprugom rešila da otvori dušu i otkrila da su izgubili jednu bebu.

-Poučno je za nekoga ko sad pokušava da zna i ako se to desi jednom, pa i ako izgube bebu, to je samo znak da su kompatibilni. Da postoji kompatibilnost para, a sad da li će to biti za dva meseca, za dve nedelje, za dve godine, pet godina, to je moguće. Samo treba naći neki uzrok zašto, tu možda neka kočnica postoji, ali postoji mogućnost – objasnio je Ljuba.