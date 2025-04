Supruga pokojnog Šabana Šaulića , Gordana , otvorila je dušu u emisiji "Iz profila" i prvi put ispričala detalje iz pevačevog života koji se do sada nisu znali.

"Menadžeri su ga godinama manje isplaćivali i nije bilo onako kako su se dogovarali, ja sam mu jednom rekla: "Svi koji idu sa tobom zarađuje više od tebe", a on nije bio svađalica i nije umeo da im zameri, ali sam ja to godinama rešavala i vremenom preuzela sve", kaže Goca pa dodaje:

"Kasnije mi je to postalo velika obaveza i velika odgovornost, išla sam sa njim na turneje posle toga i onda sam rešavala probleme na licu mesta, ali do tada je to bilo dosta naporno."