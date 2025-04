Milica Mojićević , bivša supruga pevača Baneta Mojićevića , otkrila je da je bila žrtva zlostavljanja i to ju je maltretirala majka. Milica Mojićević je istakla da njena majka ima "paranoidni narcizam", te i da ju je uvukla u aferu sa poslovnim partnerom. Tu se nije zaustavila, pa je dodala i da ju je maltretirala, zlostavljala i ponižavala, a više o tome pročitajte OVDE.

- To što sam ja bio veran, ništa ne znači. Kad nešto ne funkcioniše bolje je da se ljudi raziđu na vreme. Godinu dana smo se zabavljali, a šest godina smo bili u braku. Svakako je bolje da ne postoji nikakva podrška, nego da ima ljubomore i nerazumevanja. To mi je najveći stres i trauma koju sam doživeo. Čovek se bori da to toliko ne utiče na njega, naravno da jeste uticalo, ali dovoljno je vremena prišlo da mogu normalno da funkcionišem - ispričao je Bane.