"Zahvalna sam Bogu što mi je podario najveći dar i ispunio mi najveću želju - postala sam majka jednog divnog dečaka. I baš neposredno pre nego što sam saznala da sam trudna, Sofra i ja smo moju omiljenu pesmu 'Što ti sina nisam rodila' obukli u novo ruho i udahnuli joj našu energiju i emociju. Neko bi rekao da je to velika slučajnost, ali ja ne verujem u slučajnosti već sam potpuno uverena u to da se sve dešava sa razlogom. I sve što je naše dođe - i to baš onda kada treba!”, rekla nam je Tamara, koja je numeru "Što ti sina nisam rodila" snimila u produkciji AS STUDIOTON Aleksandra Sofronijevića, a koliko je emocija pružila, možete čuti na linku.