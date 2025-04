Dejani Živković nije uništena samo šoferka na skupocenom džipu nego i krov vozila. Šteta se procenjuje i do 30.000 evra. Kako Kurir saznaje, nekadašnja manekenka je vozilom izlazila iz garaže kada je došlo do incidenta. Rolo vrata su bila podignuta, ali su se naglo spustila kada je ona izlazila i uništila su vozilo. Zbog toga je slučaj najpre prijavila obezbeđenju, koje je pozvalo Hitnu pomoć i policiju da se utvrdi šteta.



Očevidac koji se zadesio na licu mesta do detalja je ispričao situaciju.

- Čuo sam samo kada je puklo. Vrata od garaže su pala direktno na njen džip. Krov je uništen i šoferka je naprsla. To sve mora da se menja, farba i popravlja. Kod tako skupih automobila iznos je papren. Kad je izašla iz kola, Dejana je bila besna i ljuta kao ris. Telefonirala je, pretpostavljam da je odmah pozvala supruga. Nije mogla da veruje šta ju je snašlo, a stanari kojima su parkirana vozila u toj garaži počeli su da dolaze kako bi utvrdili šta se dogodilo. Oni su zahtevali da se ulazna vrata garaže, kao i rampa, dobro prokontrolišu kako se ovako nešto ne bi ponovilo. Svima je bilo čudno kako se to dogodilo. Minimalna šteta na vozilu je oko 30.000 evra. Došla je i Hitna pomoć i pregledali su manekenku. Policija je sačinila zapisnik - tvrdi naš sagovornik.

U više navrata smo pokušali da stupimo u kontakt sa Živkovićevom, ali njen broj telefona poznat redakciji nije bio dostupan.