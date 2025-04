- Ja sam ceo svoj život, još kao dečak sanjao aplauze i ostvario sam taj san. Došao sam u Beograd sa misijom da se popnem na tron. To nisam to isticao, ali sam vrlo stremio ka tome.

Išao sam i u Halu Pionir i u Zemunu u Pinki i na sve te koncerte tipa, ne znam, Riblje čorbe, Harisa Džinovića Halida Bešlića u to vreme i stalno sam želeo da jednog dana ja budem na toj sceni da imam orkestar iza sebe i svu tu publiku koja bodri pevača i od malih nogu sam vrlo znao u stvari šta ja to treba da postanem, šta treba da budem - rekao je pevač ranije, a objasnio je i kako je počeo da se interesuje za muziku:

Prosto kad sam dobio tu drugu harmoniku za mene su nekako prestale da postoje igračke i sve ono što deca dobijaju u to vreme i što vole u to vreme. Ne kažem da nisam voleo, ali sam uvek bar sat, dva vremena odvajao da učim harmoniku i da vežbam. I to sam počeo sam da učim, nisam uopšte imao tada ni profesora ni bilo koga ko će mi pokazati i note i tonove i tome slično, ali eto. Porodica je danas nešto na šta sam ponosan pre svega i to negujem najviše.