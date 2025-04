- Nekad me ljudi pitaju zgranuto: "Tvoja majka je vaspitač?!" i ja im kažem: "Da, napravila je od mene čoveka!". Ona me je vaspitala da ne kasnim, da ne psujem, da ne vređam starije od sebe, osim ako to ne zasluže. Kad treba ja upotrebim jezik, ali moje ponašanje nije iz kuće nego je to zbog moje ličnosti - istakla je Maksimovićeva.