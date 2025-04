- Podržala bih Lunu da usvoji dete. To je za mene najhumaniji čin koji postoji. Nažalost, mislim da kod nas zakon nije najpovoljniji. Oni koji zaista žele da usvoje dete, ne mogu, a s druge strane, mnogi to rade iz koristi. Mislim naravno na hranitelje. Usvojitelji bi puno više ljubavi dali detetu, nego ti ljudi koje država plaća da to rade. Ta deca su nesrećna, zapostavljena. Meni je to strašno! Sve to treba da se preispita.