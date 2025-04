- Da, išla sam u grad ćelava. Spremim se i izađem uveče. Vodila sam ja i tada računa o sebi, i posle operacije. Ali, tako ćelava, pravac u grad, u izlazak. Uuu, i divna stvar, ti pogledi kada uđem, jer niko me nije prepoznavao. Niko! Pa i kada sam počela da odlazim tamo gde su bile kamere i fotoreporteri, uđem, pravo na svoje mesto sednem i niko me ne konstatuje. Super je bilo! Znam da ima ljudi kojima bi sve to bilo teško. Meni nije. To je proces lečenja - izjavila je u jednom intervjuu za "Blic Puls" Dragana Ćosić o procesu lečenja od tumora na mozgu.