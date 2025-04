Naime, ona je ovu odluku donela zbog organizacije koja je neophodna za ovakav događaj. Inače, protojerej Aleksandra Stojanoskog iz Eparhije tetovsko-gostivarske , je negodovao što će se koncert održati u vreme Velike nedelje. On je u objavio na Fejsbuku istakao da nije vreme za pesmu i igru.

Protojerej je istakao da bi se trebalo fokusirati na pružanje pomoći onima kojima je to najpotrebnije. Pozvao je sve koji žele da pomognu da doniraju sredstva direktno na račune porodica.

- Najave dobrotvornih koncerata čujemo od nekih pevača, posebno od dva, neću ih imenovati, za porodice poginulih u požaru u Kočanima, i ni manje ni više u Strasnoj nedelji. Prvo, svako ko želi i može da donira ima račune na koje može da plati, a možete kontaktirati s porodicama lično. I to je hrišćanski odnos. A koncert u nedelji stradanja? Da li ćemo plesati i pevati u vreme kad je Hristos razapet? Da li ćemo biti u crkvi? I na kraju dana, nakon svega što se dogodilo, koga briga za ples i pevanje? Čini se da je najvažnije da nismo naučili duhovne lekcije. I na kraju, nemojmo biti lešinari, ako želimo da tajno pomognemo, a ne da dobijemo publicitet kao veliki humanitarci pevajući i plešući na Veliki četvrtak i Veliki petak, samo četiri nedelje nakon strašne tragedije. Mišljenje u ovom paragrafu je moje i izražava moje lične stavove i zapažanja - napisao je on u objavi na Fejsbuku.

- Moja je želja i ideja da se pomogne porodicama i jedino putem koncerta je moguće to i uraditi. Ja nemam drugi put ili način da to učinim. Razumem i podržavam reči protojereja i želim da kažem da to neće biti klasično muzičko veče, čak i brze pesme će biti urađene u promenjenom aranžmanu. Zato i pomeramo datum koncerta, da bi sve ispalo kako treba. Velika je tuga i bol i verujte da će mnogo vremena proći da bismo uopšte i mi pevači mogli da se vratimo u normalu, da pevamo i radimo kao pre tragedije - rekla je Tamara za Kurir.