Svojevremeno je Saša Popović pred kamerama rekao: „Mnogi ljudi me pitaju šta je Bosanac završio od škole, pa ajde da nam kažeš”, nakon čega je Bosanac ispričao kako je teklo njegovo školovanje.

- Pa, bolan Popoviću, kod Tite niko nije mogao da ne završi osnovnu školu. To je bila obaveza. Posle toga sam upisao gimnaziju u Konjicu. Završio sam i četiri godine niže muzičke škole, u klasi profesora Sergeja Beljajeva.

Međutim, to nije sve. Dragan Stojković Bosanac i te kako je radio na svom obrazovanju, ali to nikada nije isticao. Možda je to jedan od razloga što se njegovo ime ne može naći na listi najobrazovanijih muzičara ovih prostora, među kojima su Zdravko Čolić, Neda Ukraden...