- Ja sam bila jako zaljubljena u dečka sa kojim sam prvi put bila, međutim on je kao i 99 posto momaka bio skot pa me je samo iskoristio. A ja sam njemu pevala svadbu... Al' dobro, vreme leči sve, tako da mi nije bilo ništa teško. Bilo mi je drago, iako me je baš povredio - ispričala je Vanja tada.

- Odlično nam je kad smo zajedno. Tu i tamo se posvađamo kao i svi parovi (smeh). To je način i da upoznaš nekoga, da vidiš šta mu smeta, ali smo dobri. Dobro je kad se čovek nekad sporečka, a i on i ja smo temperamentniji iako se to kod mene ne vidi. Umem da budem živac, ali sam za 10 minuta ko nova. Oboma nam nije problem posle da se izvinimo, to je veličina čoveka da zna da prizna da je pogrešio. Radila sam dosta na sebi, radim i dalje, jer niko nije savršen - ispričala je ona.