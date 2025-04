- To se desilo 6. februara. Otišla sam na tretman za izbacivanje viška vode iz organizma. Dočekala me je žena sa kojom sam se čula pre toga, a koja mi je rekla da je vlasnica salona. Objasnila mi je da se svi saloni vode kao Mijini, ali da je taj na Novom Beogradu papirološki njen. Prikopčala me je na aparat, ali nije stavila deo zaštitne opreme koji bi sprečio prženje kože, to su mi kasnije lekari objasnili. Žalila sam se da me pecka, bilo je neprijatno i sve intenzivnije, ali mi je govorila da je sve u redu.