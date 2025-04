„Kada sam prvi put javno rekla da sam imala operaciju želuca, naišla sam na različite reakcije. Bilo je i pozitivnih i negativnih komentara. Oni koji su imali negativne komentare, uglavnom su rekli ‘Lako je operisati želudac, što nisi smršala?’. Da, ja sam trenirala, vodila sam računa o ishrani, nije to baš samo operisati želudac i bum, smršaš. Mnogi koje mi znamo su operisali želudac, kao i mnogi koje ne znamo, svaki treći čovek to radi. O tome retko ko priča, a ja nemam problem da pričam o tome jer znam kroz šta sam prošla i koliko sam se borila sa tim, tako da rado podelim.

„Treniram pet puta nedeljno, hranim se zdravo, meni je sve to promenilo način života. Ako vi to uradite i nastavite da živite kako ste živeli, naravno da će da vam se vrati. To je samo korak i odskočna daska, a do vas je kako želite dalje u funkcionišete i da živite zdravo. Presrećna sam što sam to uradila.“