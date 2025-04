- Mnogo mi je drago kada me ljudi uporede sa Acom Pejovićem, to je izuzetna čast. On je vrhunski pevač i muzičar, jedan od najboljih na ovim prostorima. Iskreno, na početku mi nije bilo najjasnije zašto ljudi prave to poređenje, ali sada mi to deluje kao veliki kompliment. Što se tiče saradnje s njim, to bi bio zaista ozbiljan korak. Aca je klasa, i put do takvog nivoa zahteva vreme, rad i ozbiljnu posvećenost.