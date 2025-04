Goca se nekoliko puta podvrgla vantelesnoj oplodnji, koja nije urodila plodom u njihovom slučaju. Ona je sada u emisiji kod Lune Đogani otkrila da je pre nego što je rodila ćerku, prekinula jednu trudnoći i da to i dan danas sebi ne oprašta.

"Najbolja odluka u životu je da rodim Lenu. Najgora odluka je bila da očistim jednu trudnoću pre toga, ona me proganja i dan danas. Jako mi je krivo što sam to uradila. Svakog dana se izvinjavam svom nerođenom detetu za to što mu nisam dala priliku da vidi život", priznala je Goca sa knedlom u grlu i dodala: