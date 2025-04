Poznat po specifičnom osmehu koji retko "skida" s lica, Beki Bekić stekao je veliku popularnost tokom devedesetih godina, a sada se ne pojavljuje često u medijima. Nedavno je gostovao u jednoj emisiji gde je umalo došlo do prepirke sa koleginicom Biljanom Jevtić i to zbog pevačicinog velikog hita, a onda je i otkrio da ime po kom ga zna cela bivša Jugoslavija nije ono koje je dobio po rođenju.

- Možda to i jeste crna pesma, ali sada je i crno vreme. Pa i jeste život tamnica. Samo, inspiraciju za pesmu dobio sam posle jednog sna, a ne iz stvarnosti. Sanjao sam pokojnog oca i posle buđenja zapisao sledeće reči: 'Život je tamnica, život je tamnica, snovi ostaše samo, sanjam te često i naše mesto, sve ređe odlazim tamo!'. Raduje me što sam u Sarajevu čuo kako se pesma peva u kafanama. To mi je pravi pokazatelj da će stići i do radio i TV slušalaca i gledalaca", rekao je on.