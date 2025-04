Nakon nesnosnih bolova koje je danima trpeo, lekari su Miliću Vukašinoviću u decembru 2024. godine hitno odseku nogu do kolena. Od tog trenutka, on je skoro stalno u bolnici, gde se oporavlja i leči.

- Još malo i izlazim odavde, a od kolega me niko nije obišao - poneko samo pozove, i to na kratko. Svi su me zaboravili, bilo je dobro dok sam im valjao i dok sam bio zdrav - rekao je on za Informer.