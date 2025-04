- Ne volim da zalazim u nečiji privatan život, drugo je to kad mi čitamo i gledamo. Onda svako od nas formuliše to na svoj način i komentariše, ali šta je i kako bilo, najbolje znaju dvoje, koji su živeli zajedno, koji žive u jednoj zajednici. Mislim na to da li njihova veza može ili ne može da funkcioniše dalje. Ima brakova koji opstaju na estradi, nismo to samo mi, ima čak i dužih brakova od naših, ali eto dešavaju se i razvodi - navela je Biljana, pa dodala: