- Marko je meni pisao još dok je bio sa Sanjom, to je bilo pre 'Elite 8'. Rekla sam mu 'nema potrebe da se viđamo, ne želim nikom da budem druga', odgovarao mi je na storije na Instagramu... Spomenula sam mu Sanju, on je rekao da nema potrebe da se obazirem na nju, Odbila sam ga jer mi ne treba to. Želeo je sa mnom da ima odnose, prvo nije moj tip, a drugo ima devojku. Mimas zna za to, ona je i videla prepiske - tvrdila je Jovana za Pink.rs.