- Najstresnija emisija bila mi je ona kada smo radili specijal kada je preminuo Saša Popović . Nakon toga sam imala sedam sati živog programa. Stresno mi je bilo jer smo sarađivali. Preemotivno mi je sve to bilo, a takva sam i ja. Kad je trajala komemoracija tog dana, plakala sam za vreme svake pauze i stalno popravljala šminku. U jednom momentu ni na šta nisam ličila, trudila sam se da budem profesionalac do kraj - rekla je Bojana, pa dodala:

- Vratila sam se odmorna posle Maldiva, ali sam se po povratku brzo umorila. To rano ustajanje meni vrlo teško pada, ali dobro. Bitno je da smo svi živi i zdravi. Često za emisiju koju vodim volim da kažem da je to program, a ne emisija. Za vreme naše emisije negde se promeni oko četiri ili pet emisija. Gledamo da napravimo retrospektivju prethodne nedelje, a da sa druge strane imamo i novitete. Ono što mene u timu "Premijere" krasi jeste činjenica da sam dobra generalno sa mnogo ljudi sa estrade i to često i koristim jer mislim da je to dobro i za njih i za nas.