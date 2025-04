- Haris potiče iz jedne divne akademske porodice, on je gospodin koji je veliki trag ostavio na našoj javnoj sceni. Čast je imati takvog muža, ja to tražim ceo život. Želim mu svu sreću, želim da ga život srećom časti - rekla je ona ranije za Radio Svetski, a pevač nije krio da mu prijaju lepe reči od koleginice.

- Da li ste vi sumnjali da ja neću doći, ja sam njegov fan, tako da se ja ni po čemu ne razlikujem od drugih. Nismo se upoznali i nismo otišli korak dalje. Ja sam rekla svoje mišljenje, a on se zahvalio, rekao da me ne poznaje i naravno da me ne poznaje. Ja nemam muzičku karijeru ni približno kao on, ali sam eto na nekim počecima i meni su značile njegove reči zahvalnosti. Nismo se čuli, ne poznajemo se lično, ja sam pohvalila njegov lik i delo i rekla ono što misli 90 odsto žena u Srbiji da bi bile žene takvog gospodina kao što je on - rekla je Nataša, pa nastavila: