- Neopterećena sam generalno životom, a posebno garderobom. Mogu da me pljuju do njihovog zadnjeg udaha zato što u ovom telu živim ja i tu se završava svaka priča. U četiri zida živim sama sa sobom i kad je meni lepo ti ljudi koji kažu “skrati kosu, ošišaj šiške, ofarbaj se u crno“, oni nisu ja i nemoj da me oblikuju. Svakako će pljuvati, važno da sam sebi lepa - rekla je Rada Manojlović.