- Uvek ću na to gledati kao na jedinstveno iskustvo koje se može samo na takav način steći, i uvek ću smatrati da je to odlićan potez jer sam imala prilike da osetim najbrutalniju rekaciju publike, u svakom smislu, te sam na neki način bila pripremljena na sve komentare koje su me sačekali u takmičenju. Biti umetnik na ulici, nije lako, sa tim se čovek nosi kao i sa svim u životu, od najlepših trenutaka, potpunih euforičnih stanja, do jakih udaraca realnosti koje donosi život. Zahvalna sam što sam naučila da se nosim sa tim, i uvek ću pamtiti taj period svog života kao uspeh.