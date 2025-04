GOCA TRŽAN POČELA KONCERT! Zasijala kao nikad do sada, a oni nisu mogli da obuzdaju emocije (VIDEO) Foto: Damir Dervišagić

- Ja nemam nikakav odnos s njim, i da nemam dete s njim, nikada ga ne bih spomenula. Ovako što imamo dete, nemamo nikakav odnos. Toliko gluposti je izjavljivao, i dalje je bivši muž Goce Tržan, ne znam što nije otac deteta Miljane Kulić i to je valjda neka titula. Ljubav i poštovanje se zaslužuju, čak i roditeljsko - poručila je Goca u emisiji "Bunker" kod Lune Đogani.

Ona je podsetimo, u emisiji otkrila da je pre nego što je rodila ćerku, prekinula jednu trudnoći i da to i dan danas sebi ne oprašta.

- Najbolja odluka u životu je da rodim Lenu. Najgora odluka je bila da očistim jednu trudnoću pre toga, ona me proganja i dan danas. Jako mi je krivo što sam to uradila. Svakog dana se izvinjavam svom nerođenom detetu za to što mu nisam dala priliku da vidi život, priznala je Goca sa knedlom u grlu i dodala: