- Spustila sam mu noge, kad, nešto teško. On je otežao skroz. Uzela sam poslužavnik sa kafom i tabure da mu sve bude lepo i tako mu namestim. Mi smo uvek sedeli jedno pored drugog. I taj dan, isto. Njemu se kafa hladi, a ne voli hladnu. On meni kaže: „Vrti mi se u glavi, okreće se cela soba", posavetujem ga da ode kod lekara da primi krv, ali su mu dan pre toga dali gvožđe. On je plakao za ćerkama i ja nisam znala šta da radim. On kad se onesvesti uvek me je molio da ga polijem vodom i ja to da uradim, kad vidim, oči mu totalno otišle. Lupala sam mu šamare - prisetila se Rada.