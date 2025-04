Todorovićeva se u razgovoru s crnogorskim medijima dotakla i druženja s Jadrankom Bajraktarović

Milica Todorović je nedavno bila u centru skandala pošto je uhapšen njen bivši verenik Mario B., a sada se dotakla i druženja i svog odnosa s koleginicom iz takmičenja Jadrankom Barjaktarović.

- Ja mrzim pretvaranja i laži. Kad se njoj sve to desilo, rekla sam da se i meni to dešavalo. Mi pevamo raznim ljudima na tim privatnim proslavama. Kad imaš zakazanu svirku, ne znaš ko će biti tamo. I meni se to dešavalo, samo što je ona imala tu nesreću da je neko usnimi. Toliko je bez veze što su je tako napali. Ja nju znam 20 godina, ona je dobra i čista duša. Nije to namerno uradila. Jadranka se brinula o meni, imala sam tad 15 godina, a ona 20 i nešto. Uvek je tu bila za mene, pravi je drug. Veliko srce za nju. Jaco, sve će to proći! Odavno sam planirala da dođem da se vidimo, ali ja i organizacija, užas - priznala je Milica za televiziju E.

- Ja sebi želim dečka i da se ostvarim kao majka, ali uvek bapnem. Ljudi kažu: "Bože, jadna, bre, ova Milica." Ljudi me nekako sažaljevaju, a ja ih nekako i razumem. Oni to gledaju sa strane i ispadne tako, kao: "Bože, ova Milica stvarno nema sreće u ljubavi." Ja se uvek vodim time da će se, kad ti Bog kaže da će doći pravi, to tad i desiti. Što se tiče ljubavi, nešto neće i idemo dalje. Fokusiramo se na posao, on me uvek hoće. Ja znam šta je istina i znam da sam ispravna pred bogom, da nemam ni fleke ni mrlje na svojoj duši - rekla je Todorovićeva.

Podsetimo, ona se, nakon što se saznalo za hapšenje njenog verenika, dosad samo jednom oglasila, i to na svom Instagramu.

- Dragi moji ljudi, dobar dan. Kao što ste videli, nisam želela da se oglašavam prva 24 časa, ali kad sam videla koliko je to daleko otišlo, morala sam da se obratim. Želim da kažem da ja sa ovim događajem nemam nikakve veze jer već neko vreme nisam u ljubavnom odnosu. Žao mi je, ali tako je. Dešavaju se i lepe i ružne stvari, šta ćemo. To je sve život. Idemo dalje, osmeh - rekla je Milica u prvom oglašavanju i poslala poljubac u kameru.

Do raskida je došlo jer je Mario ponudio Milici da joj kupi nova kola, pošto mu je to bila profesija. Nakon što je prodala stari auto, on joj je dao iznajmljeno vozilo, koje je potom oduzela rentakar agencija.

Za Hrvatom je, kako smo već izveštavali, raspisana međunarodna poternica Interpola u Zagrebu zbog krivičnih dela prevare i falsifikovanja.

