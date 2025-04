- Prvi seks sam doživeo s jednom čobanicom na livadi. Nisam ja džabe Bosanac! Okolo je bio neki kamenjar, u blizini rečica, čista idila. Tim seoskim devojkama koje su čuvale ovce, kao dete iz grada bio sam jako simpatičan. Meni je i pre toga seksualnost visila u vazduhu. U okolini Mostara postoji mesto Potoci gde su me više puta napale starije devojaka. Jedna od njih, mnogo mi se dopala. To je bilo nešto stvarno divno i nezaboravno, ali nikako nije došlo do kontakta, ne znam zbog čega: da li što sam otišao dva dana ranije, pa nije uspela da me obradi kako valja ili je nešto drugo bilo u pitanju, ali tu se ništa nije desilo. Morao sam da sačekam čobansku varijantu koja je u suštini za mene potpuno normalna i uzbudljiva kao i pastirski rok.