- U Jugoslovenskom dramskom dobila sam ponudu da igram u kabareu sa Lanetom Gutovićem i to je bilo prelepo iskustvo. Ta predstava je u to vreme često skidana, pa vraćana na repertoar da bi je na kraju potpuno ukinuli, i to je tako bilo jer je Lane veoma provokativan zbog čega sam se i uklopila sa njim. Tada sam dobila nadimak Jami – priseća se pevačica.

- Kada sam dolazila na te probe, Žarko Laušević je bio član pozorišta. Slučajno smo se upoznali i on je počeo da me zove Jami. Meni se to nije dopadalo, išlo mi je na nerve. Tražila sam da me tako ne zove, međutim, ono što ne želiš, to ti se desi. I tako, ostade ja Jami, dakle Jami nije moje umetničko ime. Slučajno se ispostavilo da su to inicijali mog imena i prezimena, što kaže pokojni Minimaks: „Dobro si prošla, da si Dušanka Petrović, bila bi du*e!“ Bolje Jami svakako! Sad sam se navikla, kad mi neko kaže Jasna, stresem se, samo mi majka kaže Jasna i to isključivo kad je besna - ispričala je Jasna Milenković Jami za ''Hello''.