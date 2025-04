Kantautorka Anđela Vujović, poznatija kao Angellina , deo je glumačke postave dugometražnog filmu “Majka Mara” koji je režirala Mirjana Karanović , a pevačica je otkrila kako je došlo do njihove saradnje .

- Mira Karanović je pozvala moju tadašnju ekipu sa kojom sam radila i rekla da joj se ta pesma uklapa u celu priču i da je to numera koju oseća i koja može da se poklopi sa njenom idejom. Sada kada sam pogledala film, sad sam shvatila i zašto. Te reči na celu tu priču su dale neku emociju - rekla je Angelina i dodala:

- Velika je čast i privilegija sarađivati sa Mirom Karanović. Skakala sam od sreće kada me je pozvala, pogotovo zbog toga što bih ja volela da se bavim muzikom za film, a i zbog toga što je to u pitanju Mira, koja je jedna kraljica, odmalena je obožavam. Predivno je bilo sarađivati sa Mirom, sve je bilo odlično organizovano, duže je trajalo snimanje i tu sam tek videla da se filmovi dosta duže snimaju nego spotovi, ali ja sam svoju scenu brzo snimala. Predivno iskustvo, gledati kako se sve to snima i da sa takvom našom glumačkom zvezdom deliš scenu, strava. Puno mi je srce.