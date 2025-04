- Nikada nismo bili opsednuti da mora to da se desi u prvoj, drugoj ili trećoj godini naše veze, da se ostvarimo kao roditelji. Imali smo i druge prioritete, mislili smo da će se to spontano dogoditi, da ima vremena. Prolazile su godine, mi smo već pričali da bi to voleli, ali smo pustili da priroda učini svoje - rekla je Ivana jednom prilikom u emisiji " RTS Ordinacija ".

- Dobila sam od doktorke trapiju, to su male iglice koje se primaju u ruku ili u stomak, ja sam odabrala da to bude ruka, nekako mi je bilo lakše. Poenta svega je da se ženi stimuliše proizvodnja jajnih ćelija, ti hormoni služe tome. Kada su te ćelije spremne, doktorka to prati u sat, nema veze koji je dan i da li je neki praznik. Ako je to taj dan, mora da se dođe, nakon toga se ide na vađenje tih jajih ćelija.