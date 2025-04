Bora nakon razvoda priželjkuje sebi novu ljubav.

Slušaj vest

Milica Kemez i Bora Santana su u maju prošle godine napravili gala venčanje, da bi nakon nepunih godinu dana obavestili javnost da se razvode, a o svemu što prolazi nakon raskida i u kakvom je odnosu sa Milicom, bivši zadrugar je sada ispričao.

Naime, kako je Bora objasnio, iza njih je težak period i jedva čeka papir na kom će pisati da je zvanično slobodan.

- Dobro sam, pregurali smo taj najteži period. Papiri za razvod su predati, jedva čekam da se sve to reši, da budem spokojan i čist pred Bogom i narodom što se tiče papirologije. Inače, super je sve - kaže Bora, koji ističe da ne želi pomirenje sa Milicom Kemez:

1/6 Vidi galeriju VENČALI SE BORA SANTANA I MILICA KEMEZ! Nakon što su sklopili zakonski brak obećali se na vernost i ljubav i pred BOGOM Foto: Petar Aleksić

- Završili smo. Ona ne želi da se miri, ne želim ni ja. Kako je vreme prolazilo, shvatio sam da nema potrebe da se vraćamo na staro. Gušili smo jedno drugo, greška je što smo pravili svadbu, ali to je bila moja želja najveća. Žao mi je što sam izgubio toliko energije i truda na nešto što sam mislio da će da traje ceo život. Mislim da ona nikad ne bi imala takvu svadbu da ja to nisam tako organizovao. Što se tiče estrade, podrazumeva se da je to moja zasluga. To su moje kolege i muzičari koji su 95% došli zbog mene. Krivo mi je jer sam pukao te kredite i kredibilitete kod kolega. Krivo mi je što smo izgubili pet godina, ona je mlada ima 30 godina, ja 36. Život je pred nama, da nađemo nove srodne duše. Ja joj želim svu sreću.

S obzirom na to da je Milica u svojim izjavama isticala da je Bori sve vratila, kao i da ne želi ništa od njega, Santana je ispričao svoju stranu priče.

- Video sam da se oglašavala i pričala da je ona meni nešto vratila. Nije ona meni ništa vratila što nije moje. To sam ja pre braka stavio na njeno ime, kao dečko, ne kao muž. Jedan plac je moj, drugi je pripao njoj, nek proba da napravi tu kuću. Jedini sam ja u minusu, što sam uložio u njen plac, da bi tu postavili kuću. Pukao sam 15.000 do 20.000 evra. Krivo mi je što se provlači kroz medije da je meni neko nešto vratio, a ja sam to stekao sa svojih 10 prstiju i mučio se, radio, zarađivao. Žao mi je što je uzela sve kučiće, jer su oni jednako i moji - kaže on i dodaje:

- Potrošeno vreme uzalud. Bačenih pet godina i plus četiri koje smo proveli u “Zadruzi”, to je devet godina. Hajde, četiri godine sam žrtvovao, ali sa nekim si pet godina i nemaš porodicu da osnuješ, da imaš nešto. Šta se desilo da se mi rastanemo to ni mi ne znamo, ali na obostranu sreću.

1/10 Vidi galeriju Milica i Bora u vreme ljubavi Foto: ATA images, Kurir Televizija

Kriza u braku je počela zbog navoda da je Milica neverna Bori, a bivši zadrugar je ispričao svoju stranu priče.

Ne znam da li ona ima nekoga, ja sam načuo da se dopisivala, pa je ona to priznala, pa posle demantovala. Ja javno kažem hoću da nađem devojku, da se dopisujem sa devojkama. Ona je meni našla poruke, to je tačno, ali ja sam to uradio kada sam čuo da se ona dopisivala sa nekim likom, dva meseca posle raskida. Ona je meni otela telefon - priča Bora i dodaje:

"Želeo sam da joj napravim kuću"

1/6 Vidi galeriju Milica Kemez Foto: Print Screen, Petar Aleksić, Printscreen/Instagram



Danas nakon svega, razmirice i konflikti su najvećim delom zbog uloženih finansija i kako Bora kaže, zbog džabe protraćenog vremena.

- Nikad nismo razmišljali o pomirenju. Ne odgovaramo jedno drugome u blizini. Nemam ništa protiv nje. Ona u braku kaže: “Svadba je pola-pola”, a troškovi nisu pola-pola”. Ispada da je svađa oko novca, ali nije. Ona govori da sam ja njoj uzeo pare od svadbe, a svadba me koštala preko 40.000 evra. Sve sam organizovao sam, i ona je učestvovala, ali sam se razočarao. Milioneri u braku ne kupuju bre na ime žene placeve, kuće, kola, a ne momak koji radi i živi za platu. To ne radi niko, a ja sam to uradio za nju. Jeste ona dala deo, ali ja sam većinski dao. Kako mi je ostavila nešto, kad je to moje, imam svedoke. Svakako i da je sve na mene bilo, ona bi dobila svoj deo. Želeo sam da joj napravim kuću.

Novi biznis

1/9 Vidi galeriju Bora Santana Foto: ATAIMAGES, printscreen/Youtube/Balkanska veselja, Petar Aleksić



Bora nakon razvoda priželjkuje sebi novu ljubav, a kako kaže, osim toga, pažnju će posvetiti karijeri i privatnom biznisu.

- To je vikendica, rizort koji će da se iznajmljuje na dan, za parove, za proslave, venčanja do 100 ljudi, rođendane. Imaće saunu za troje ljudi, baštu, terasu za 100 ljudi, dvorište sa životinjama, fudbalski teren da deca uživaju dok roditelji roštiljaju. Čim dobijem rešenje da sam slobodan, ulazim u nove biznise, gradim još 2-3 vikendice, koje ću da izdajem. Radim kompletno rizortove za uživanje.

kurir.rs/blic

Poslušajte zanimljivosti o estradnjacima: