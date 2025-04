Otkrio je da li mu je tokom karijere zasmetao neki trač.

Slavni pevač Zdravko Čolić (73) ne voli da mnogo govori o svom privatnom životu, a jednom prilikom napravio je izuzetak i sve iznenadio nizom detalja.

On je tom prilikom otkrio da se dugo opirao braku, te da je prvu devojku imao u zrelim godinama.

- Dosta kasno sam imao prvu devojku. Prva devojka mi je bila već kad sam bio zreo. Krajem tridesetih... Prva devojka mi je bila Jasna iz Lokica - priznao je Čola.

Ispričao je šta su sve žene radile kako bi mu se približile.

- Pokušavao sam to da izbegavam koliko sam mogao nekim ponašanjem. Ja sam stanovao u Zagrebačkoj 31 na Grbavici i tamo su ekskurzije žena dolazile i šarale po zidovima. Tri puta smo krečili dvorište. To su prikazali u dokumentarcu "Pevam danju, pevam noću" - kazao je on tad.

Prisetio se i početaka sa suprugom Aleksandrom.

- Mi smo se upoznali u Brelima. Onda je to trajalo bome 11 godina. To je nekako išlo sporo i na kraju je bilo biti ili ne biti. Nije lako udati ćerku za estradnog umetnika za koja se svašta pričalo i priča - kazao je pevač.

Čola kaže da je prema sadašnjoj supruzi osetio simpatiju, ali ne i ljubav na prvi pogled.

- Bila je to simpatija na prvi pogled i to ti se u životu dogodi tri-četiri puta da ti se netko svidi i da želiš biti s njim, ali nije loše kad se ljudi dugo zabavljaju jer tad se pojavi nešto drugo, briga o nekom - uveren je on.

Kod Aleksandre, kaže, najviše ceni odanost, nepokolebljivost i poštenje. Da može, kod sebe bi promenio upravljanje novcem.

- Ne može čovek promeniti svoju ćud, ne mislim na način trošenja i način življenja, ali kod mene je to malo bilo preterano i dan danas je - rekao je Zdravko.

Zdravko kaže da nikada nije trošio novac na neke estravgantne stvari.

- Putovanja i garderoba su sedamdesetih i osamdesetih bili fetiš. Nikad nisam imao velike materijalne prohteve. Moje je bilo da se negde ode, na more ili da napravimo neke fešte i da se tamo potroši, ali nikad nisam imao želje da kupim neki sat. Nisam patio od toga - skroman je pevač.

Otkrio je i da li mu je tokom karijere zasmetao neki trač.

- Postoje te neke netačnosti jesi li bio s ovom ili onom, ovim ili onim, ali ljudi u kafićima pričaju, a svi znaju da nije tačno. Bila je gomila tih insinuacija sedamdesetih i osamdesetih, ali kasnije ostariš pa te više "ne uzimaju u usta". Jedan moj producent iz Sarajeva, koji živi u Budvi, Milan Stupar, u vreme tih tračeva na seksualnoj osnovi, on je rekao: "J***o majku, kako si ti srećan čovek, i kad te nema prisutnog u javnosti s novim materijalom, dobiješ trač koji prepričava cela Juga." On to gleda strateški. Sve se zaboravlja i dolaze nove stvari, ali u javnom poslu to je nešto s čim se moraš nositi - rekao je Čolić.

"Moji prijatelji se više sekiraju zbog tračeva nego ja"

O tračevima da je homoseksualac pričao je:

- U svakom javnom poslu čovek mora da trpi neki pritisak, da se suoči s pričama, tračevima, govorkanjima. Pitanje je samo šta će da te zadesi, šta će ljudi da ti prilepe, da izmisle. Budući da meni ništa nisu mogli da prišiju, nešto skandalozno, nešto strašno, izmislili su da sam homoseksualac! Vole ljudi skandale, priče kojima bi dodavali ukrasne detalje… A sve je počelo nekom pričom o silovanju, dok sam ja još bio na turneji po Sovjetskom Savezu. Kasnije se to proširilo, postojala je verzija da sam lečen u bolnici, a u svakom gradu su tvrdili da se to baš tamo desilo! Mene to ne iritira jer nisam tip koji se ljuti ili obraća pažnju na gluposti: krivo mi je zbog moje stare, zbog mojih prijatelja koji se sekiraju više nego ja. Kad si u ovakvom položaju, u očima javnosti, nemoguće je pobeći od nekih žigova, etiketa. Još sam pošteđen u odnosu na druge ljude.

kurir.rs/ mojevrijeme.hr.

