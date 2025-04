- Čuo sam je kako je viknula, a zatim pala. Kada sam došao na terasu, video sam kako se trese. Njen moždani udar manifestovao se kao 'grand mal', najteži oblik epileptičnog napada. Odmah sam pozvao hitnu pomoć i ostao uz nju sve vreme. U jednom trenutku sam pomislio da je kraj, naročito kada je duboko izdahnula, ali kasnije sam saznao da je to bio znak da se proces smiruje. Nedugo zatim, polako je počela da dolazi sebi.

- U početku mi je bilo jako teško, jer me obuzeo strah, a strah je najgori neprijatelj. Zato je podrška najmilijih bila presudna. Imala sam sreću da budem okružena suprugom, porodicom i majkom, koji su mi pomogli da prebrodim taj period. Stalno razmišljate: 'A šta ako se opet desi? Šta ako me ponovo zadesi isti problem?' To vas iscrpljuje. Ali u jednom trenutku morate da kažete sebi: 'Dosta! Moram da prevaziđem taj strah i nastavim dalje!' - objasnila je Dubravka koja je utehu pronalazila u veri.