- Za album "Gaćice" morala sam da podignem razliku u kreditu i to sam tek skoro odplatila, jer sam imala i kredit za stan, ispričala je ranije pevačica.

- Svi kažu da mi novac nadoknadimo za jedno veče, ali to nije istina. Ulaganja su velika. Nekad nađem sponzora za spot, nekoliko puta mi je i tata pozajmio ili prijatelji. Nije da to meni neko pokloni, nego ja to pozajmim, pa uredno vratim - pričala je Goga u emisiji "Sveniranje" novinarki Ljiljani Stanišić.