- Publika je toliko bila uz mene i toliko mi je poklonila ljubav, podršku, poštovanje... Njihova emocija je bila melem za moju dušu. Jednostavno, život ide dalje. Praznina, tuga i bol će uvek ostati i za mojim roditeljima i za mojim bratom. Nakon mnogo vremena počnu da naviru i lepa sećanja i onda sve to izazove osmeh na licu. Samo sam se pitala šta bi moj brat želeo, šta bi on uradio i posavetovao me i sigurna sam da bi to bila i njegova želja. On je isto bio muzičar i bavili smo se istim poslom.