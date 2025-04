Izvodiće numeru „Mila", s kojom je i pobedio na izboru za predstavnika („Pesma za Evroviziju"). Po Cecinom mišljenju on dobro peva, ona ga svakako i podržava, ali nije sigurna koliko će uspeti da se uklopi „u to ludilo koje više i nema veze s muzikom".

Princ od Vranje? Naravno da ga podržavam, on lepo peva, ali ne znam koliko će se uklopiti u ludilo od „Evrovizije". On ima baladu, on je to sjajno odradio, ali tamo najbolje prolaze oni najotkačeniji. To više nema veze sa muzikom. Videćemo - rekla je za jedne medije Ražnatovićka, pa je i sabrala utiske posle šoua koji je priredila svojim fanovima.