- Mene je publika željna u Srbiji, uvek radim u regionu. Svih ovih godina sam najmanje radila Srbiju. Kako sam otvorila sezonu po Srbiji, za sada nigde nije bilo greške, ljubav je obostrana. Vidim da sada masovno traže pesme "Šteta za mene" i "Rasulo". To sam ranije pevala, pa sam izbacila. Stalno vrtim u repertoaru pesme jer svi imaju neke želje. To eventualno na Ušću. Jedva čekam novi album, za sada imam 6, 7 pesama gotovih. Sve do sada što sam čula jako mi se sviđa i pisano je za mene - rekla je Ceca.

- Već sam pričala o tome. To je uigrana ekipa, to je sve Saša uigrao i stavio pod konac. Otkako se razboleo, nažalost nismo imali prilike da radimo sa njim novu sezonu. Za sada ide dobro iako je to velika i nepopunjiva praznina. Fali njegova energija, "Zvezde Granda" su njegovo čedo. Nadam se i uzdam u tim koji sa njim sarađuje 20 godina da će se sve nastaviti gde je on stao.