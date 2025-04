U emisiji Stars specijal na Kurir televiziji, pevačica Jasna Milenković Jami otvoreno je govorila o neprijatnostima koje godinama doživljava, i to, kako tvrdi, zbog jedne koleginice, medija i ljubomore koja traje decenijama.

- 90-te su bile divne godine, ali neki ljudi su ostali zaglavljeni u njima. Ostali su zamrznuti u tom vremenu i oni, i njihova ljubomora. Ta ljubomora traje do danas, i tiče se mog privatnog života, konkretno jednog muškarca koji je celog života uz mene - rekla je Jami.

- Ako neka osoba i danas ima uticaj u određenim medijima, i ako nije uspela da prevaziđe sopstvenu frustraciju iz 90-ih, naravno da će preko tih kanala nastaviti da me proziva. Nikada neće stati ispred mene i reći mi u lice šta ima, ali će se oglašavati kroz medije.

- Ja to jednostavno ne radim. Nisam tako vaspitana. Moj advokat je, zamislite, u samo godinu i po dana izbrojao čak 372 članka u kojima sam bila napadana i pljuvana. To je ozbiljna kampanja, ne šala. Svaki dan po jedan tekst, to nije slučajno.