Evo zbog čega se tuku mladina i mladoženjina rodbina.

Slušaj vest

Sve aktuelnija tema na estradi je proslava romskih veselja. Kako mnogi pevači tvrde - upravo na ovim slavljima se mogu zaraditi najveće pare. U razgovoru za Kurir muzičar i voditelj emisije "Balkanska veselja" Bora Santana nedavno je otkrio sve detalje o romskim veseljima i anegdote koje je za sve ovo vreme prikupio dok ih je snimao.

Kako izgledaju romska veselja?

- Romska veselja su vrlo specifična i posebna sama po sebi. Svaki gazda koji pravi veselje, bilo da je u pitanju svadba krštenje, babine ili neka druga vrsta želi da sve da bude po njegovom, a sve zavisi od običaja iz kog su kraja Romi, da li su vlaški, banatski, čergari, kovački. Uglavnom oni gledaju da njihovo veselje bude najbolje i ako su oni ispoštovali nekog na tim darovima, gde su odneli po par hiljada evra, da njima te pare moraju da se vrate čak i duplo. To sve tako ide u krug.

Da li se dešavalo da im se ne vrate pare?

1/9 Vidi galeriju Bora Santana Foto: ATAIMAGES, printscreen/Youtube/Balkanska veselja, Petar Aleksić

- To se desilo na jednom veselju u Beču. Jedan čovek je ženio sina, a nije mu se pojavilo jedno 50-60 ljudi, od kojih je 30 bitnijih zvanica kojima je on dao velike darove. To ga je strašno iznerviralo i on je jednog gosta zvao nasred svadbe kad su bili darovi i pričao je na mikrofon da svi čuju kako ga je izblamirao. Govorio je da treba da ga bude sramota jer se nije pojavio.On je njemu što je najgore, možda i poslao novac ali ga nije ispoštovao jer se nije pojavio. Njima je to bitno. Napravio je problem jer se nije pojavio. Darovi su kod njih jako bitne stvari, jer oni žive za ta veselja.

Da li se dešavalo i da se sukobe?

- Dešavalo se da se sukobe dve strane prijatelja, od mladinih roditelja, familija njena ako nisu oni darovali među prvima, tu ispadne haos i svađa.To je na primer kod banatskih roma. Ali, uglavnom na tim veseljima bude novca, ispoštuju se svi. Sada manje troše nego što je to bio slučaj pre dve godine, jer je bila i korona. Ljudi su čekali i bili su željni tih veselja. Ima veselja bogatih, ali nije kao što je bilo ranije.

Odakle im pare za veselja?

- Oni uglavnom svi rade. Imaju svoje firme za čišćenje u inostranstvu. Mnogo para zarađuju, jer to su ljudi koji po 15-20 godina žive tamo. To je unosan posao. To su uglavnom ljudi koji žive za ta veselja i hoće da pokažu svoje bogatstvo.

Da li ste imali neprijatno iskustvo sa domaćinima?

- Pored toga što snimam emisiju koja se emituje na Red TV "Balkanska veselja", nastupam i kao muzičar oduvek. Ja lično nisam imao neprijatno iskustvo, ali dešavaju se neprijatne situacije zbog muzike. Jako im je bitno da se ispoštuje redosled. I uvek treba da postoji čovek koji će da vodi ta veselja, taj red muzike. Da li je to kum kod njih, ili neko od nas ko vodi program, kao što sam ja radio. To treba kalkulisati i napraviti dobar redosled. Na veseljima na kojma sam ja bio uvek se sve lepo završi.

S kim ste sarađivali sa estrade?

- Sa celom estradom sam sarađivao. Radio sam i sa Teom Tairović, Cecom Ražnatović, a najbolja saradnja mi je bila sa Janom Todorović.

Mnogi kažu da Ceca ne dozvoljava da je snimaju na romskim veseljima. Da li je to istina?

1/7 Vidi galeriju Svetlana Ceca Ražnatović Foto: ATA images

- Na veselju u Pančevu sa gazdom je bila sve vreme na bini. Ja sam bio tu, slikala se sa njim, ali nije sa gostima. To je jedino nije korektno. Gazdu je ispoštovala, a goste nije. Čim dođeš na to veselje i uzmeš tolike pare, trebalo bi da ispoštuješ te ljude. Mene su zvali iz Begrada, lično su mi zabranili da snimam Cecu, ali ja sam namerno snimao. Kad mi neko kaže nemoj, ja to namerno uradim. Na Romskom balu u Makedoniji nije se slikala ni sa kim. Tea Tairović se takođe nije slikala. Gazde su tada poludele, zamerili su joj. To se isto dešavalo u Makedoniji. Njen tim je to zabranio, čak ni ja nisam mogao da snimam. Meni je jedina neprijatnost bila na Romskom balu sa Cecom. Lukas je na primer dozvolio da ga snimaju, dok ona nije. Izuzev te situacije, nikad nisam imao ni jedan problem. Svi pevači su me uvek ispoštovali, kao i ja njih. Od Đanija, do Slobe Radanovića, Bađija, to je sve uvek bilo na nivou.

Koliko je najviše para potrošeno na veselju?

1/9 Vidi galeriju Seka Aleksić Foto: ATA images, Printscreen Instagram

- Potrošeno je na veselju u Berlinu, gde su pevali Seka Aleksić i Šerif Konjević, to je bilo kod jednog našeg prijatelja. Samo za bakšiš su dali 90.000 evra. Dosta je bilo bakšiša i na veselju gde je nastupala Ceca sa Lukasom. U Srbiji je to bilo najveće veselje, sve se organizovalo ispod šatre.

Poslušajte zanimljivostoi o estradnjacima: