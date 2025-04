- Stvarno je bezveze što sam se našla ovim povodom u celoj situaciju. Žena koja je vežbala u lokalu koji se ne vodi kao moj na Novom Beogradu, moje je ovaj ovde gde smo sada, za ovaj gde smo sada, je moja odgovornost. Žena je istakla da ima neke povrede koje je želela da naplati, njena advokatica je zvala i imala neke ucene. To nisu sprave koje dolaze ne znam odakle, kod nas prođe od 50 do 100 ljudi, kod nas treniraju i doktori, ginekolozi, onkolozi, bolnice šalju doktore svoje kao benefite upravo kod nas. Ovo se desilo jer sam ja javna ličnost i okrenuto je naopako - rekla je Mia, a onda je nastavila:

Ne poznajem tu ženu, jedna njena komšinica koja mene malo dalje poznaje me je kontaktirala i zamolila da okrenem tu gospođu i da rešim sa njom taj problem. Moj marketing koji dajem salonima širom Srbije, tako da sam joj rekla da bi trebala da se obrati vlasnici tog salona što nije to uradila do dana današnjeg, ni ona, ni njena advokatica. One su tražile 15.000 evra od mene da ćute, da ne idu u medije, a ako ne dam, one će da izađu u javnost i da mi sruše brend. Ona je krenula po televizijama i novinama, ja sam čekala samo dan, jer nisam htela da dam novac. Ona je danas bila pozvana u jutarnji program na Pinku da zajedno sedimo i da pričamo o celom slučaju, međutim, samo danas, kada je trebalo da sedi sa mnom lice u lice, nije htela da dođe.