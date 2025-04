- Zavisi. Iskreno, u nekom mom slučaju nisam do sad to osetila, ali poznajem i ljude koji su se venčavali jednom, a i one koji su se venčavali nekoliko puta, pa im se tek tada uspelo. Važi od osobe do osobe.

- Moram da kažem da me je veoma pogodilo to. Čula sam se sa Suzanom Jovanović, pre nego što je preminuo. Jako me je povredilo to. Moram da kažem da mi je veoma značila njegova podrška. Bila sam u kao podrška na snimanju ''Zvezda Granda'', Saša me je primetio i pozvao da se takmičim. Da ga nije bilo, ne bi bilo ni moje pevačke karijere.