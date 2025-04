- To je ono kao muž i žena. Imala sam ja dosta borbi u svojoj karijeri. Nije to mojom voljom nego se stvori neka ljubomora. Prekidala sam sa menadžerima, odvajala sam se od bendova... Saša i ja se u jednom trenutku nismo dogovorili oko uslova jer sam se ja naljutila jer sam smatrala da to nisam zaslužila. Sale je hteo da se dogovorimo, ali ja sam tada bila temperamentna. Zatvorila sam mu vrata, rekla: "Ćao" i promenila izdavačku kuću - rekla je pevačica, pa otkrila kako je došlo do pomirenja:

- Kada sam se udala mi je poslao ogromno cveće do plafona, on i Brena. Tada smo se čuli i pomirili. Kasnije sam zatrudnela, čuli smo se. Kada sam rodila sina i dala mu ime Konstantin on me je zvao i rekao: "Ne mogu da verujem da si mu dala ime kao moj otac što se zvao". Od tada smo jedno drugom uvek bili podrška. Obožavao me je i ja njega. Imali smo najbolje automobile na estradi i stalno smo se šalili.