- Uvek sam govorio da je Ena osoba koja je prošla malo više kod njega, ona je malo više uličarskog karaktera. On je malo povučeniji, drugačije je rastao. Vani ne bi imali nikakav spoj. Igrom slučaja su zajedno. Ena počinje sve više da porovocira Jovana, ona je tu rekla o sebi. vređanje majke je baš nizak udarac. Imao je Jovan nekih svojih propusta, ali nije nikad do te mere išao. Ona nema pravo da sudi i govori o jednoj Zlati Petrović koja ima svoju karijeru, koja je nešto stvorila, a Ena tek treba da stvori. Nije za poređenje, nisu na istoj vagi. Ne umanjujem nikog, ali ona tek treba sebe da izgradi. Baš je pogrešan način. Prešla je granice tolerancije. Jovanu je najpametnije da se povuče. Ona i učesnike vređa na najniži mogući način - istakao je Miki.

- Iz Eninih reči ispada da je tvoja i Jovanova majka alkoholičarka, kako to komentarišeš - pitan je.

- Ona može da kaže da je bila na mesecu, pa vi verujte ako hoćete, ne znam ko će da veruje u to. To je žena koja je sebe ostvarila. Ima dva sina, dvoje unučića, karijeru. Ne znam kako može to neki alkoholičar da stvori. Ja mogu da potvrdim kakva je ona majka. Da li je bitno šta kaže jedna Ena Popov, jedna Ena Popov - odgovorio je.