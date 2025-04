- Bio je veoma posvećen porodici, a prema meni se ponašao kao otac. Vodio me je na skijanje, naučio me je da plivam, odvodio me u školu i sve je bilo divno do moje 17. godine i drugog velikog životnog iskušenja za mene i moju majku kada je saznala da on ima ljubavnicu. Taj brak je propao, a ja sam se emocionalno anestezirala i zatvorila u sebe. Bol koji je krenuo nakon odlaska drugog najvažnijeg čoveka u mom životu je bio snažan - ispričala je Ana jednom prilikom za medije.