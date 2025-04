- Dolazim iz rijalitija "Parovi". Tamo sam upoznala Kobru, jer je on bio često gost u rijalitiju. Kada se stvorila situacija da se još bliže upoznamo, ja sam to iskoristila. Rekla sam mu: "Čekaj me kad izađem iz rijalitija, nemoj da me zaboraviš". I nakon izlaska sam ga kontaktirala i odmah smo kliknuli i započeli zajednički život - priča Ivana i dodaje: