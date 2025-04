- Nisam imao vremena ni iskustva da se sam bavim uređenjem stana, pa sam za to zadužio profesionalce i nijednog momenta se nisam pokajao jer su premašili moja očekivanja. Ispričao sam im da želim tople boje u stanu i to je bila njihova vodilja za kompletan dizajn. Kad su osmislili, pokazali su mi kako bi to trebalo da izgleda na računaru, ali nisam verovao da sve zacrtano mogu i da realizuju. Međutim, uspeli su. Sve prostorije su u službi komfornog života. Stan ima stotinak kvadrata, tako da ima mesta i za porodicu kad je stvorim. Imam dve spavaće sobe, dva kupatila i to mi je bilo takođe bitno da ima mesta da ugostim najmilije. Na primer, kad neko od mojih dođe iz Sombora. Bitno mi je da imam veliki televizor - rekao je on jednom prilikom.