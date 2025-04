- Rekla sam mu: "Sledeći put, kada odlučiš da laješ, budi bar malo tiši. Samo malkice!" On je rekao: "Vi ste javna ličnost, ja imam pravo da mislim šta hoću!" E, to mu nije trebalo! Rekla sam mu šta sam imala, ali sam mu vrlo jasno dala do znanja da to što radi nije lepo i da bude pažljiviji kada sledeći put, kao muškarac, bude pljuvao ženu. Zanimljivo mi je bilo da vidim kako se jedan muškarac ponaša u toj situaciji. Verujte mi, svakako ne kao muškarac.